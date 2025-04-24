Вместо тела кукла. Танатопрактик усомнился в подлинности останков Ленина в Мавзолее

Останки вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, хранящиеся в Мавзолее на Красной площади, могли заменить на искусно сделанную куклу. Таким мнением поделилась в беседе с News.ru танатопрактик, специалист по бальзамированию и реставрации тел умерших Маргарита Антонова.

Специалист считает, что тело Ленина могли тайно захоронить. Она пояснила, что тела умерших бальзамируют со времен Древнего Египта, а на дворе уже XXI век. Если говорить об останках политика, то лишь в России так долго сохраняется бальзамированное тело. В мире такого нет.

«По моему мнению, это не тело нашего вождя, а искусно имитированная кукла. Думаю, никто никогда уже не признается нам в том, что Владимир Ильич давно захоронен», — сказала эксперт.

Антонова добавила, что слишком сложно поддерживать тело в идеальном состоянии более 100 лет. Кроме того, пока имеется только формалин в качестве бальзамирующего раствора, так как другого не придумали.

И здесь имеется нюанс — при увеличении концентрации раствора, содержащего формальдегид, у тела изменяется окраска кожных покровов. Как пояснила Антонова, оно приобретает «землянистый цвет мокрого асфальта».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что правила христианского захоронения нарушены не были, так как тело Ленина находится ниже уровня земли. Кроме того, над ним невозможно пройти, а содержание усыпальницы недорого обходится государству.