В Госдуме объяснили нежелание хоронить Ленина

Депутат Вассерман: для выноса тела Ленина из Мавзолея нет оснований

Содержание Мавзолея обходится государству в незначительную сумму, а тело вождя революции Владимира Ульянова-Ленина расположено ниже земли в соответствии с христианскими обычаями. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил News.ru об отсутствии оснований для его захоронения.

«По всем правилам христианского захоронения, тело находится ниже уровня земли и расположено так, что пройти над ним вообще невозможно. Правила не нарушены», — заявил он.

Религиозных причин вынести тело из Мавзолея, по мнению Вассермана, нет. Экономических тоже, потому что содержание усыпальницы обходится сравнительно недорого.

Депутат напомнил, что аналогичным образом еще в царской России захоронили хирурга Николая Пирогова. Бальзамированное тело осталось в его имении, и власти не видели в этом ничего предосудительного.

Ленин родился ровно 155 лет назад, 22 апреля 1870 года. Вынос его тела из Мавзолея на Красной площади обсуждался с 1980-х годов, но до сих пор власти не рассматривали эту идею всерьез.