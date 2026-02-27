Производство ветпрепарата против ящура расширят в Лосино-Петровском в этом году

На Щелковском биокомбинате модернизируют производственный корпус для выпуска препарата против ящура. После завершения работ предприятие сможет дополнительно производить 67 миллионов доз инактивированной вакцины в год.

Речь идет о препарате, который получают из обезвреженного вируса и используют для профилактики заболевания у сельскохозяйственных животных

Проект реализуют в Лосино-Петровском на участке здания «Вирус». Площадь реконструкции составляет почти две тысячи квадратных метров.

Стоимость работ оценивают примерно в 312 миллионов рублей. В настоящий момент готовность объекта достигла 80%. Завершить модернизацию планируют во втором квартале текущего года.

Щелковский биокомбинат входит в число крупных отечественных производителей ветеринарных препаратов. Предприятие выпускает вакцины против ящура, бешенства, бруцеллеза и других заболеваний животных.

Продукцию также поставляют за рубеж. Увеличение объемов производства и расширение линейки препаратов позволит снизить риски возникновения ящура.

Это заболевание остается одним из самых опасных для животноводства — вспышки приводят к убыткам в хозяйствах и ограничениям на экспорт.

Процесс работ контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Генеральным подрядчиком выступает компания «СК-55».