Власти Верхней Пышмы опровергли слухи о велорампе на базе памятника Ленину

Председатель Думы городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области Иван Зернов опроверг сообщения о планах переделать памятник Владимиру Ленину возле Дворца культуры «Металлург» в велорампу. Его комментарий опубликовала городская администрация в соцсети «ВКонтакте» .

Зернов рассказал, что победивший проект благоустройства территории, на которой исторически встречалась городская молодежь, прошел голосование среди местных жителей.

«Скорее всего, визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка», — предположил он.

Глава городской думы подчеркнул, что рампу действительно построят, но в другом месте, а памятник Ленину останется в прежнем виде как многолетний ориентир для места встреч.

Перед Новым годом в Свердловской области произошла другая интересная история с памятником Ленину. Городские власти надели на него и памятник Екатерине II костюмы Деда Мороза и Снегурочки, но, столкнувшись с недовольством горожан, избавились от этих украшений уже на следующий день.