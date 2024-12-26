Ленин и Екатерина II лишились праздничных костюмов в Ирбите

В Ирбите Свердловской области с памятников Владимиру Ленину и Екатерине II сняли костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщили в администрации города.

Вчера монументам «подарили» новогодние наряды, но местные жители возмутились и раскритиковали в соцсетях задумку местных властей. Памятники хотели «раздеть» после каникул, но из-за реакции горожан это сделали сегодня.

В администрации Ирбита подчеркнули, что хотели создать предновогоднее настроение и добавили, что не желали оскорбить чувства граждан.

«Приношу извинения, если своими действиями мы кого-то обидели. Новый год на носу, добрее нужно быть. С Наступающим!!!» — отметил мэр города Николай Юдин.

Жители Ирбита ранее назвали костюмы «издевательством» над историческими персонажами.