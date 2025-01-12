Власти российского региона ужесточили правила содержания животных

Согласно документу, на каждые 18 квадратных метров жилья можно содержать не больше одной крупной или средней, либо двух маленьких собак. Также разрешается держать не более двух кошек. На каждые 200 «квадратов» земельного участка можно держать одну крупную или среднюю собаку.

Хозяев животных на законодательном уровне обязали кормить питомцев и обеспечивать другие потребности. За пределами предназначенных для выгула мест собаки должны быть в ошейниках. Владелец обязан держать питомца на поводке длиною не более одного метра.

В Химках полиция установила личность владельца двух собак, которые нападали на местных жителей. Хозяином агрессивных псов оказался мужчина 1970 года рождения. После нападения животных один из жителей обратился в больницу с травмами.