Полиция нашла хозяина нападавших на жителей Химок собак

Правоохранители установили личность владельца двух собак, которые нападали на жителей Химок в районе улицы Кудрявцева. Хозяином агрессивных животных оказался местный житель 1970 года рождения, сообщила пресс-служба МВД по Подмосковью.

После нападения собак один человек обратился в больницу с травмами от укусов.

«Прибывшим на место полицейским удалось закрыть агрессивных питомцев в подъезде одного из домов до приезда хозяина», — отметили в ведомстве.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее местные жители засняли на видео, как две собаки нападают на людей. Животных заманили в подъезд одного из домов и наручниками заперли дверь с двух сторон. Позже собак забрали кинологи. Жительница Химок рассказала, что животные укусили одного мужчину за руку. Одна из собак была серой и похожа на волка, а вторая — белая и пушистая.