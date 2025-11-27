Власти разрешили Петербургу повысить коммуналку на 16,5%

Стоимость коммунальных услуг в Санкт-Петербурге в следующем году может увеличиться на 16,5%. Это следует из распоряжения правительства об индексации размера платежей населения за ЖКХ.

Изменение тарифов, как и сейчас, произойдет два раза в году. Первая дата — 1 января, вторая — 1 октября.

Стоимость оплаты услуг ЖКХ может разниться в зависимости от региона. В Санкт-Петербурге с января за коммунальные услуги придется отдавать на 1,7% больше, с 1 октября — на 14,6%.

Однако это не предел. До 2025 года городская администрация часто повышала тарифы меньше планки, устанавливаемой властями. Окончательное решение по стоимости Смольный обычно публиковал в конце декабря.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал отменить повышение коммуналки в 2026 году. Он напомнил, что в Москве тарифы вырастут на 15%, в Тамбовской области — на 17,5%.