«Хотите разорить граждан?» В ГД призвали отменить повышение коммуналки в 2026 году

В следующем году допускается безумный рост коммунальных тарифов — до 30-40%, сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он призвал правительство заморозить тарифы.

«Гражданам вновь приготовили двойное драконовское повышение. Мало того что с 1 января тарифы повысятся по всей стране на 1,7% — из-за повышения НДС на 2%, о котором Минфин говорил, что люди его и не заметят. Но это еще цветочки», — сказал Миронов.

Он напомнил, что основное повышение запланировали на 1 октября, самое меньшее — на 8%. В Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 14,6%, в Москве — на 15%, в Тамбовской области — на 17,5%. Вдобавок к ним правительство утвердило допустимые отклонения.

«И эти цифры тоже запредельные. Например, в Республике Коми среднее повышение с 1 октября — 15,3%, допустимое отклонение — еще 15%. Для Ставропольского края рекордное повышение — на 22% и отклонение — 21,9%. То есть повышать можно и до 30%, и до 40%! Вы что, господа-чиновники, обалдели? Хотите разорить граждан?» — возмутился парламентарий.

Миронов подчеркнул, что за счет тщательного аудита, исключения коррупции и воровства, эффективного госуправления в ЖКХ можно не повышать, а даже снижать тарифы минимум на 20%.

ЖКХ должно заниматься государство, а не концессионеры и частники, которые все тянут из карманов россиян. «Справедливая Россия» настаивает на заморозке тарифов на уровне 2025 года, заявил Миронов.

«Кроме того, нужно расширять компенсации расходов на ЖКУ для граждан. Сейчас субсидии выплачиваются, если люди тратят на оплату больше 22% своих доходов. А нужно на федеральном уровне снизить эту планку до 15%. Расходы свыше 15% на ЖКХ гражданам должно компенсировать государство», — заключил он.

Ранее стало известно, что в России перенесут срок оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число каждого месяца.