Власти Франции потребовали от брата Дурова приехать в Париж

Во Франции потребовали, чтобы Николай Дуров и Илья Перекопский приехали в Париж в рамках разбирательств после задержания Павла Дурова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Речь идет о брате Павла Дурова Николае и вице-президенте компании Илье Перекопском», — уточнил источник канала.

Представители окружения Дурова рассказали Telegram-каналу, что Дуров согласился сотрудничать со следствием и в этом есть положительные моменты. Плюсом собеседник Shot назвал смягчение судебного контроля и разрешение на выезд в пределах Европейского союза.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Дуров является гражданином Франции, поэтому возможности помочь ему со стороны России ограничены.

Дурова арестовали 24 августа в Париже, куда он прилетел на частном самолете. Спустя несколько дней предпринимателя выпустили под залог в пять миллионов евро.