Власти Афганистана освободили этнографа Каверина по обращению России

Российского этнографа Святослава Каверина освободили в Афганистане по обращению российского стороны с учетом дружественного характера отношений между государствами. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова .

Дипломат уточнила, что 8 сентября Каверина репатриировали на родину из Кабула. В Афганистане он находился под арестом с июля по обвинению в совершении ряда правонарушений, в том числе шпионажа.

«Афганские власти освободили Каверина по обращению российской стороны с учетом дружественного характера отношений между Исламским Эмиратом Афганистан и Российской Федерацией», — сказала Захарова.

Ранее мать ученого объясняла, что сын вел лингвистические, антропологические и этнографические исследования в провинциях Афганистана. Такие экспедиции он проводил с 2014 года.