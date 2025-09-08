Мать задержанного в Афганистане ученого Каверина объявила о возвращении сына

Российский этнограф Святослав Каверин возвращается в Россию после почти двух месяцев содержания в изоляторе в Афганистане. Как сообщила в комментарии 360.ru мать ученого Татьяна Каверина, сын будет дома утром.

Она утвердительно ответила на вопрос о том, что Каверина выпустили из изолятора и посадили на самолет в Россию.

«Подробностей не знаю. Надо Святослава спросить», — сказала она и добавила, что увидит сына 9 сентября.

Ранее Татьяна Каверина заявила, что сына задержали сотрудники спецслужбы Афганистана во время его экспедиции в Кундуз. Оттуда его отправили в Кабул для разбирательства.

«Он вел этнографические, антропологические, лингвистические исследования в разных провинциях Афганистана. Такие научные экспедиции Святослав Каверин проводит регулярно с 2014 года», — подчеркнула она.

Знакомый ученого Артем Шмелев в комментарии 360.ru пояснил, что в Афганистан Каверин отправился в рамках неоплачиваемой поездки, поэтому на границе назвал себя туристом.

По его словам, за этнографа вступились коллеги, которые обратились в МИД, а также к депутатам. Но власти Афганистана оставили все запросы без ответа. Ученого, отмечал он, задержали по подозрению в контрабанде украшений. Но все это не более чем версия, потому что его истинной целью было проведение исследований.