Задержанный в Афганистане этнограф Каверин вернулся в Россию

Этнограф Святослав Каверин, задержанный почти два месяца назад в Афганистане, вернулся в Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, т. к. не мог не вызвать интерес», — написал он.

Ученый пообещал сообщать о своих передвижениях, также он поблагодарил подписчиков за поддержку. Каверин также выложил свою фотографию в столичном аэропорту Шереметьево.

Талибы задержали этнографа в городе Кундуз и предъявили ему обвинение в контрабанде украшений. Так называемыми уликами по делу стали сувениры, которые Каверин хотел подарить друзьям. После этого посольство РФ занялось вопросом россиянина.

Мать ученого Татьяна Каверина в беседе 360.ru рассказала, что сын сейчас проходит процедуру досмотра.

«Ему не дали в Афганистане переодеться. Быстро из СИЗО отправили в аэропорт. Вот в какой одежде он сидел в тюрьме, в той и прилетел», — отметила женщина.

По ее словам. Каверин планировал часть вещей оставить в Таджикистане, чтобы потом постепенно перевозить их в Россию. В итоге, он прилетел в аэропорт Москвы с большим багажом.