Владимир Путин подарил патриарху Кириллу на Пасху яйцо ручной работы

Президент России Владимир Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы. Оно сделано из фарфора и расписано вручную масляными красками, сообщил ТАСС .

По традиции, во время ночной службы в храме Христа Спасителя президент и глава Русской православной церкви обменялись пасхальными подарками.

На яйце, которое президент подарил патриарху, изображена икона Владимирской Божией Матери.

Праздник Светлого Христова Воскресения — главное событие года для православных христиан. В 2025 году Пасху отмечают 20 апреля. Патриарх Кирилл посоветовал в этот день обнять родных и близких, а также поддержать нуждающихся в помощи.