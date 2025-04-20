Владимир Путин подарил патриарху Кириллу на Пасху яйцо ручной работы

Президент России Владимир Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы. Оно сделано из фарфора и расписано вручную масляными красками, сообщил ТАСС.
По традиции, во время ночной службы в храме Христа Спасителя президент и глава Русской православной церкви обменялись пасхальными подарками.
На яйце, которое президент подарил патриарху, изображена икона Владимирской Божией Матери.
Праздник Светлого Христова Воскресения — главное событие года для православных христиан. В 2025 году Пасху отмечают 20 апреля. Патриарх Кирилл посоветовал в этот день обнять родных и близких, а также поддержать нуждающихся в помощи.
Благотворительный музыкальный концерт пройдет в Химках 22 апреля
Воскресенье в Москве стало самым теплым за историю наблюдений
Пожар в бане на воде произошел на севере Москвы
Кулич весом 70 килограммов испекли в парке миниатюр в Крыму
Слесарь из Химок стал победителем регионального этапа чемпионата профмастерства
Глава Химок Елена Землякова приняла участие в общегородском субботнике
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте