Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Светлой Пасхи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым. В этот день он посоветовал обнять родных и близких, а также поддержать нуждающихся в помощи. Пасхальное обращение распространила пресс-служба патриарха.
«Христос Воскресе! Этими исполненными духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи. <…> Пусть ваши сердца наполнятся немеркнущим светом Воскресения Христова — неисчерпаемым источником, вдохновляющим на деятельную любовь», — сказал патриарх.
Священнослужитель отметил, что самые малые усилия «не потеряют ценности в очах Божьих», если следовать евангельским заповедям и трудиться ради пользы близким.
Благодатный огонь в Москву из Иерусалима доставили на самолете Роскосмоса «Сергей Королев». Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили в специальной лампаде. В аэропорту «Внуково-3» святыню встречали десятки верующих.
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