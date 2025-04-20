Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Светлой Пасхи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым. В этот день он посоветовал обнять родных и близких, а также поддержать нуждающихся в помощи. Пасхальное обращение распространила пресс-служба патриарха.

«Христос Воскресе! Этими исполненными духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи. <…> Пусть ваши сердца наполнятся немеркнущим светом Воскресения Христова — неисчерпаемым источником, вдохновляющим на деятельную любовь», — сказал патриарх.

Священнослужитель отметил, что самые малые усилия «не потеряют ценности в очах Божьих», если следовать евангельским заповедям и трудиться ради пользы близким.

Благодатный огонь в Москву из Иерусалима доставили на самолете Роскосмоса «Сергей Королев». Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили в специальной лампаде. В аэропорту «Внуково-3» святыню встречали десятки верующих.