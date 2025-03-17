Владельцев собак призвали сажать за смертельное нападение питомцев на людей

Депутаты подготовили к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека по неосторожности. Об этом сообщили «Известия» .

Инициаторы законопроекта планируют дополнить статью «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными».

Они предложили наказывать виновного владельца питомца ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на тот же срок с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы.

Первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил, что в стране участились случаи нападения животных на людей.

«Это, например, трагедия в Ставрополе, где девятилетнюю девочку загрызли собаки. В полиции региона мне сообщили, что фигурантом дела оказалась женщина, у которой эти животные жили в доме, она их бесконтрольно плодил», — отметил он.

Парламентарий также привел в качестве примера нападение двух хаски на мальчика в Сочи и случай с ротвейлером, набросившимся на мать с ребенком в Екатеринбурге. Бурматов объяснил, что сейчас отдельной ответственности для владельцев питомцев за непреднамеренное убийство не предусмотрено.