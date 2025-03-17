Владельцев собак призвали сажать за смертельное нападение питомцев на людей
Депутаты подготовили к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека по неосторожности. Об этом сообщили «Известия».
Инициаторы законопроекта планируют дополнить статью «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными».
Они предложили наказывать виновного владельца питомца ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на тот же срок с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы.
Первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил, что в стране участились случаи нападения животных на людей.
«Это, например, трагедия в Ставрополе, где девятилетнюю девочку загрызли собаки. В полиции региона мне сообщили, что фигурантом дела оказалась женщина, у которой эти животные жили в доме, она их бесконтрольно плодил», — отметил он.
Парламентарий также привел в качестве примера нападение двух хаски на мальчика в Сочи и случай с ротвейлером, набросившимся на мать с ребенком в Екатеринбурге. Бурматов объяснил, что сейчас отдельной ответственности для владельцев питомцев за непреднамеренное убийство не предусмотрено.