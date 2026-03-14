Владельцев квартир предупредили о двойном начислении платы за домофон

Россияне могут проверить в платежках отсутствие двойного начисления платы за домофон. В некоторых случаях отдельное взимание денег на обслуживание является нарушением, сообщил агентству «Прайм» общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, если проект дома предусматривал установку домофона или сделать это решили на общем собрании собственников, то оно как часть инженерных сетей многоквартирного дома считается общим имуществом и оплачивается соразмерно доле. Иногда управляющие компании добавляют в платежки отдельную строку об обслуживании системы. Бондарь заявил, что это неправильно.

«Когда в договоре зафиксировано, что обслуживание запирающих устройств уже включено в оплату расходов на содержание, то дополнительная плата может быть нарушением», — сказал он.

Проверить, входит ли обслуживание домофона в тариф, можно скачав договор управления домом в системе ГИС ЖКХ. Бондарь заявил, что эта информация содержится в разделе, описывающем перечень услуг и работ по содержанию общего имущества.

