Россиянам рассказали, когда завершится отопительный сезон

В многоквартирных домах отопление отключат при стабильно теплой погоде. Для этого пять дней подряд температура воздуха на улице должна превышать +8 градусов, сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«По закону подача тепла в многоэтажки с централизованной системой отопления прекращается, когда среднесуточная температура на улице держится выше +8 градусов в течение пяти дней», — сказал он.

Депутат уточнил, что коммунальщики при принятии решения учтут данные метеостанций. Для того, чтобы вычислить среднесуточную температуру, каждые три часа делают замеры, затем выводят общее значение для ночи и дня.

Ранее в Подмосковье началась подготовка к следующему отопительному сезону. На первом этапе специалисты согласовали график проведения ремонта и модернизации инфраструктуры.