Экономист Климанов напомнил об обязанности оплачивать содержание общедомового имущества

Доктор экономических наук и профессор РАНХиГС Владимир Климанов в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул, что отказ от уплаты определенных позиций в коммунальных квитанциях, которыми граждане якобы не пользуются, является нарушением законодательства.

Специалист напомнил, что в жилищном кодексе четко прописано: при вселении в многоквартирный дом граждане добровольно принимают на себя обязательства по оплате соответствующих услуг. В гражданском законодательстве содержатся статьи, которые касаются обременения собственностью.

Каждый владелец обязан заботиться о вверенном ему имуществе, включая общедомовое. По словам эксперта, те, кто утверждает, что не пользуется таким имуществом, фактически живут в ином правовом пространстве.