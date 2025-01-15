«ВКонтакте» обошла YouTube по месячному охвату среди россиян

Социальная сеть «ВКонтакте» впервые обошла видеохостинг YouTube по месячному охвату среди российских пользователей. Об этом заявил РБК со ссылкой на подсчеты исследовательской компании Mediascope.

В рамках исследования учитывалась аудитория старше 12 лет, которая пользовалась сервисами на десктопах и мобильных устройствах. Месячный охват «ВКонтакте» в декабре 2024 года составил 92 миллиона российских пользователей, в то время как YouTube использовали 89,6 миллиона россиян.

«На 21% год к году и на девять процентов по сравнению с ноябрем 2024-го сократился среднесуточный охват YouTube. По итогам декабря он составил 42,1 миллиона человек. Аналогичный показатель „ВКонтакте“ выше — 57,2 миллиона», — уточнили журналисты.

Накануне в российском сегменте интернета произошел массовый сбой. Пользователи по всей стране сообщали о невозможности открыть сайты и приложения мессенджеров, маркетплейсов и социальных сетей.

Это был уже второй случай массового сбоя в работе интернета в России с начала года. Первый зафиксировали 6 января из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи.