Вице-президент Транснефти» Бадалов пополнил список загадочно погибших топ-менеджеров

Топ-менеджер Бадалов стал 27-м в списке погибших бизнесменов за четыре года

Российский бизнес в последние четыре года охватила серия загадочных смертей высокопоставленных менеджеров. Одним из первых стал глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов, чье тело нашли под окнами Центральной клинической больницы Москвы в 2022 году. Всего, по подсчетам Lenta.ru , при непонятных обстоятельствах за последние годы ушли из жизни 27 топ-менеджеров из ведущих российских компаний.

При этом некоторые их них погибали не только в России. Например, бывшего топ-менеджера «Новатэка» нашли мертвым в Испании вместе со всей семьей, а миллиардера Павла Антонова под окнами гостиницы в Индии.

Возникший в западных СМИ на фоне внезапных уходов из жизни беглого олигарха Бориса Березовского, предпринимателя Александра Перепиличного и медиамендежра Михаила Лесина термин «синдром внезапной русской смерти» получил второе рождение.

Новые загадочные уходы из жизни начались в 2022 году и вызвали настоящие конспирологические обсуждения. Последним стал вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов.

По данным Telegram-канала Mash, тело 62-летнего предпринимателя нашли под окнами его квартиры на Рублевском шоссе. В компании он работал с 2021 года, куда перешел с поста генерального директора НИИ «Восход».