«Википедия» по требованию РКН удалила фейк о месте смерти физика Велихова

Модераторы «Википедии» удалили фейковую информацию о месте смерти академика РАН Евгения Велихова. Это произошло по требованию Роскомнадзора.

Ранее местом смерти Велихова в интернет-энциклопедии указали турецкий город Мерсин. На самом деле он умер в Москве. Сейчас в статье указана только дата его смерти — 5 декабря. Еще четыре правки ожидают проверки.

Ранее Роскомнадзор направил «Википедии» требование удалить недостоверную информацию по поводу места смерти академика РАН. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что сотрудники исправляли статью, но указание Турции возвращалось на сайт.

Накануне стало известно о смерти выдающегося ученого Евгения Велихова. Он умер в возрасте 89 лет, причина ухода из жизни не уточнялась. В его честь назвали астероид «Малая планета № 3601 Велихов».