Выдающийся физик-ядерщик, академик РАН Евгений Велихов умер в России, а не в Турции. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил на брифинге, что «Википедия» опубликовала неверную информацию, сообщило РИА «Новости» .

«В „Википедии“ появилось сообщение о том, что Велихов умер в Турции. <…> Я попросил, чтобы институтская пресс-служба внесла коррективы. Внесли исправление, что он умер в Москве, что в Турции он не был», — сказал он.

Ковальчук уточнил, что ссылка из первой версии сообщения о смерти академика вела на «Радио Свобода»*. Пресс-служба Курчатовского института несколько раз исправляла статью, но указание Турции всегда возвращалось. Президент исследовательского центра обвинил свободную энциклопедию во лжи и обмане.

Велихов умер за два месяца до 90-летнего юбилея. Долгие годы он руководил исследованиями в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.

* Выполняет функции СМИ-иноагента в России.