Умер выдающийся ученый-ядерщик Евгений Велихов

Скончался выдающийся ученый в области управляемого термоядерного синтеза и физики плазмы, академик РАН Евгений Велихов. Пресс-служба Курчатовского института сообщила об этом «Известиям» .

Ученый умер в возрасте 89 лет, за два месяца до юбилея. Бывшие коллеги не уточнили причину смерти.

Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова, затем аспирантуру, а в 1964 году минуя кандидатскую степень получил доктора физико-математических наук. С 1989 возглавил Курчатовский институт, с 1992 года являлся его президентом, затем почетным президентом.

Ученый руководил исследованиями в области термоядерного синтеза и называл делом всей жизни разработку международного термоядерного экспериментального реактора ITER. Он также инициировал открытие отделения нано- и информационных технологий РАН и запуск производства сверхбольших интегральных схем и микропроцессоров в Курчатовском институте. В его честь назван астероид «Малая планета № 3601 Велихов».

В США умер другой выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии Ли Чжэндао. Он занимался исследованиями в области физики частиц.