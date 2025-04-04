Видеоблогера Губанова и кинокритика Барабаш включили в реестр иноагентов

«Четвертого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. Ю. Барабаш*, А. А. Губанов*, А. Г. Лушников*, С. Г. Толстой*, а также издание „Гласная“*», — указано в сообщении.

Все они, по данным Минюста, в той или иной мере занимались распространением недостоверных сведений о решениях, принятых российскими властями, о Вооруженных силах России, а также публиковали материалы, созданные иностранными агентами, и выражали несогласие со специальной военной операцией.

В частности, Барабаш* грозит до 10 лет лишения свободы за публичное распространение заведомо ложных сведений. Как сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах, основанием для возбуждения дела стали несколько публикаций в социальных сетях, которые содержали недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил России.

Ранее Спортивный комментатор Александр Шмурнов* пополнил список иностранных агентов. Он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. Кроме того, журналист высказывался против проведения специальной военной операции на территории Украины. После начала СВО он уволился с телеканала «Матч ТВ» и уехал за границу.

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов