Спортивного комментатора Шмурнова признали иноагентом
Минюст России включил в реестр иноагентов комментатора Шмурнова
Спортивный комментатор Александр Шмурнов* пополнил список иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.
По информации ведомства, Шмурнов* распространял недостоверную информацию о решениях российской власти. Кроме того, он выступал против проведения спецоперации на Украине. После начала СВО уволился с телеканала «Матч ТВ», сейчас живет за границей.
Также в реестр попали интернет-проект «Объектив»**, рэпер Артем Бровков* и историк Ирина Щербакова*. Причиной включения в список проекта «Объектив»** назвали участие в материалах иноагентов и нежелательных организаций.
Ранее Минюст включил в список иностранных агентов писательницу Аллу Боссарт*, общественника Германа Обухова* и подкастера Андрея Аксенова*.
*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов.
**Организация, внесенная в список иноагентов.