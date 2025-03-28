Спортивного комментатора Шмурнова признали иноагентом

Спортивный комментатор Александр Шмурнов* пополнил список иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

По информации ведомства, Шмурнов* распространял недостоверную информацию о решениях российской власти. Кроме того, он выступал против проведения спецоперации на Украине. После начала СВО уволился с телеканала «Матч ТВ», сейчас живет за границей.

Также в реестр попали интернет-проект «Объектив»**, рэпер Артем Бровков* и историк Ирина Щербакова*. Причиной включения в список проекта «Объектив»** назвали участие в материалах иноагентов и нежелательных организаций.

Ранее Минюст включил в список иностранных агентов писательницу Аллу Боссарт*, общественника Германа Обухова* и подкастера Андрея Аксенова*.

*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов.

**Организация, внесенная в список иноагентов.