Ветеринарные паспорта домашних питомцев предложили оцифровать

Владельцы домашних животных столкнулись со значительным неудобством из-за оформленных на бумаге ветеринарных паспортов, которые необходимы для поездок, регистрации в передержках и получения медицинских услуг. Альтернативой должен стать цифровой паспорт, оформленный через портал госуслуг. С таким предложением к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову обратились депутаты думской фракции «Новые люди». Копия письма есть в распоряжении 360.ru

Депутаты пояснили, что бумажные документы теряются, изнашиваются и их сложно проверить на подлинность, что затрудняет контроль за перемещением и состоянием здоровья животных.

Сейчас правительство готовит законопроект о введении специального реестра домашних питомцев, который можно дополнить статьей об электронном ветеринарном паспорте. В цифровом документе пропишут все сведения о животном, включая поставленные прививки и ветеринарные процедуры, а также сведения о владельце. Оформить такой ветеринарный паспорт россияне смогут через портал госуслуг.

Это значительно упростит работу ветеринарных служб и государственных органов и сведет на нет риск потери документа. Кроме того, ветеринарные врачи смогут быстрее собрать анамнез о животном.

Ранее руководитель сервиса «Яндекс Путешествия» Александр Токмаков напомнил, что для перевозки животных в поездах ветеринарный паспорт обязателен для крупных собак, которым также нужно докупить дополнительное место в купе. Для маленьких зверей достаточно переноски.