Эксперт «Яндекс Путешествий» Токмаков напомнил о правилах перевозки питомцев в поездах

По словам эксперта, каждый пассажир может бесплатно взять с собой ручную кладь весом до 36 килограммов, размер которой не должен превышать 180 сантиметров по сумме трех сторон. Для пассажиров купейных вагонов норма выше — до 50 килограммов. Также можно бесплатно перевозить детскую коляску, лыжи, сноуборды и музыкальные инструменты.

Токмаков подчеркнул, что перевозка животных имеет свои правила: для маленьких питомцев достаточно переноски, а для крупных собак требуются отдельное место в купейном вагоне и ветеринарный паспорт.