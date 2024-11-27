Милонов назвал бессовестной цену на билеты в Большой театр

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Министерство культуры навести порядок с ценами на билеты в Большой театр. Об этом он заявил агентству «Москва» .

«Я считаю, что финансовая политика Большого театра выглядит бессовестной. Это политика, нацеленная на каких-то нуворишей и коррупционеров. Потому что честный человек не может заплатить такие деньги, которые требуют они за билеты», — заявил депутат.

Большой театр объявил, что билеты на серию новогодних спектаклей «Щелкунчик» выставят на аукционы с начальной ценой 100 тысяч рублей за пару.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе призвал ограничить стоимость билетов в государственные театры. Его идею поддержала депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко.