Цена за пару билетов на «Щелкунчик» в Большом театре выросла до 400 тысяч рублей

Ставка за два билета на «Щелкунчик» в Большой театр поднялась до 400 тыс. рублей

В понедельник, 9 декабря, Большой театр провел торги по продаже билетов на балет «Щелкунчик», который пройдет 26 декабря в 12:00 и 19:00. Аукцион длился дольше 14 часов и закончился только ночью. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Самая щедрая ставка за два билета в партер на вечерний сеанс «Щелкунчика» составила 400 тысяч рублей. За эту сумму азартным покупателям достались 16 и 17 места первом ряду партера. Стартовала цена от 100 тысяч рублей

Самым дорогим комплектом из четырех билетов стали места в партере на втором ряду — с 12 по 15. Их приобрели за 630 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей.

За одиночный билет в первый ряд партера максимальная ставка составила 75 тысяч рублей.

Дневной сеанс оказался несколько дешевле. Максимальные ставки за один билет составили 60 тысяч рублей, за два — 155 тысяч рублей, а за четыре — всего 210 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал финансовую политику Большого театра бессовестной и призвал Министерство культуры навести порядок с ценами.