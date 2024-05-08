Ветерана ВОВ поздравили в Калмыкии с наступающим Днем Победы | 360°

Общество 08 мая 2024, 00:21 Ветерана ВОВ поздравили в Калмыкии с наступающим Днем Победы В Калмыкии на акции «Полет Победы» ветеран ВОВ выпустил на волю 79 птиц

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В Калмыкии ветерана Великой Отечественной войны Петра Леонтьева поздравили с наступающим Днем Победы. Во дворе его дома прошел концерт, во время которого он пустился в пляс под песню «Катюша». Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Юнармейцы промаршировали у его дома, отдав ему честь.

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В этот же день 99-летний ветеран дал старт эстафете Победы, выпустив 79 серых уточек и селезней на берегу озера Маныч. Пернатые отправились на волю под звуки оркестра. Все это время на берегу развевалось огромное полотнище копии Знамени Победы.

Акция «Полет Победы» прошла по инициативе главы Калмыкии Бату Хасикова. Это не просто мероприятие. По сути, это подготовка к еще двум знаковым событиям, так как в 2025 году исполнится 80-летие со дня Победы нашей страны в ВОВ. Кроме того, всеми любимый в республике ветеран отметит свой 100-летний юбилей.

Ранее организаторы акции «Бессмертный полк» предложили альтернативные варианты на замену шествий из соображений безопасности. Почтить память героев ВОВ можно будет на работе, в учебных заведениях или в общественном транспорте.