Акция «Бессмертный полк» сменила формат. Память Героев почтут по-новому | 360°

Общество 07 мая 2024, 13:18 Акция «Бессмертный полк» сменила формат. Память Героев почтут по-новому Депутат Мосгордумы Стебенкова объяснила, почему нужен «Бессмертный полк» РИА «Новости»

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Организаторы ежегодной акции «Бессмертный полк» из соображений безопасности отказались от проведения шествий. Они предложили несколько альтернативных вариантов: почтить память героев Великой Отечественной войны в этом году можно на работе, в общественном транспорте или учебных заведениях. Депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова в своей колонке для 360.ru объяснила, почему акция остается важным событием в жизни россиян.

Далее — ее прямая речь.

В моей памяти живы собрания ветеранов в день Победы. В орденах, с флагами своих полков они собирались у Большого театра, в ЦПКиО имени Горького. Шли годы, участников Великой Отечественной войны становилось все меньше. В Печатниках, например, осталось только трое.

Но потомки победителей не захотели смириться с этим и встали в колонну с портретами своих родственников, завоевавших Победу. Так с ручейка в Томске появилась огромная река по всей России. Она разлилась, как Крестный ход любви и памяти к нашим героям.

Впервые я участвовала в акции «Бессмертный полк» в 2012 году в Москве. Более полумиллиона москвичей и жителей соседних регионов вышли с портретами своих дедов и прадедов на улицы. Люди пришли сами, по долгу сердца.

Мы шли в этой нескончаемой колонне, пели «Катюшу». Родился слоган «Спасибо деду за победу!», люди шли семьями, с маленькими детьми в колясках. С тех пор я не пропустила ни одного «Бессмертного полка».

Всегда хожу с портретом своего деда Степанова Василия Гавриловича. Он воевал под Сталинградом, дошел до пригородов Берлина. Неоднократно был ранен, награжден государственными наградами.

Миллионы таких, как мой дедушка, завоевали Победу и очистили мир от фашистской нечисти. В память их подвига и благодарности потомков течет река «Бессмертного полка». Сегодня потомки героев Великой Отечественной вновь защищают мир от неофашистской нечисти в зоне СВО.

Из соображения безопасности мы не встаем в колонны. Но наши соотечественники по всему миру проводят акции, напоминая том, кто хочет переписать историю ВОВ, кому благополучная Европа и другие страны обязаны миру без фашистской нечисти — советскому солдату. Слава бессмертному подвигу Героев!