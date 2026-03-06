Весна вместо мороза? Синоптики предсказали москвичам удивительный подарок

Синоптик Леус спрогнозировал потепление в Москве до +6 градусов к 10 марта

Короткая рабочая неделя начнется в Москве с приятного весеннего тепла. Прогноз погоды на этот период раскрыл РИА «Новости» специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Уже во вторник, 10 марта, воздух в российской столице прогреется до +4…+6 градусов. Это станет отличным подарком для горожан, выходящих на работу после трехдневных выходных в честь 8 Марта.

Еще теплее будет, по прогнозам «Фобоса», в Московской области. Здесь столбики термометров могут подняться и до +7 градусов.

В 2026 году праздник удачно выпал на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта, официально стал выходным. Из-за этого рабочая неделя сократится до четырех дней — с 10 по 13 марта.

В конце февраля Леус предупреждал, что первый весенний месяц в Московском регионе ожидается далеко не теплым. Снег, скорее всего, растает только в апреле. Метеорологическая весна придет позже, чем обычно.