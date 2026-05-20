Верующим назвали главные молитвы праздника Вознесения Господня

Православные скоро будут отмечать Вознесение Господня, которое в этом году выпадает на 21 мая. Молиться в этот день следует не о чем-то земном, а о вознесении собственного ума и сердца к небу, рассказал «Известиям» настоятель храма апостола и евангелиста Луки в Твери Антоний Русакевич.

«В этот день просят у Бога дар осознания того величия, что наше человеческое естество, воспринятое Христом, уже прославлено превыше ангельских чинов», — сказал он.

Главные молитвы о том, чтобы, пройдя путь покаяния и жизни по Евангелию, мы заслужили в конце времен не на земле остаться, а быть «восхищенными на облаках» при встрече с Господом, который явится также, как и вознесся. Православные молятся о мужестве и о твердой вере в то, что Иисус Христос пребывает в Церкви, не оставив мир.

Если верующие не могут посетить храм в этот день, то читают дома тропарь «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш…» и кондак «Еже о нас исполнив смотрение…». Также можно прочитать Евангелие от Луки или Деяния, где описывается это событие.

