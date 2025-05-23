Вернувшийся из Афганистана советский солдат впервые за 40 лет увидел мать

После возвращения в Россию бывший советский военный Сергей Красноперов навестил мать в Курганской области. Их встречу показал RT .

Семья воссоединилась после 40 лет разлуки. Красноперов в 1985 году самовольно ушел из части и попал в плен. Через год он женился на местной девушке, сменил имя и вероисповедание.

«Хоть обнимемся, ты мой сладкий», — сказала его мать при встрече.

Мужчина мечтал вернуться на родину, но афганские моджахеды не отпускали. Красноперов слышал и видел много того, что они не хотели разглашать.

Ранее талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана Дэвида Лавери. Он возглавлял частную охранную компанию Raven Rae Consulting Services и помогал афганцам три года назад эвакуироваться из страны при выводе войск США.