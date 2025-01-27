Талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана
Khaama press: талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана Лавери
Талибы* освободили из тюрьмы канадского ветерана вооруженных сил Дэвида Лавери, арестованного 17 ноября в Кабуле. Об этом сообщил портал Khaama press.
Обстоятельства ареста Лавери остались неизвестны. В прошлом году в организации Veterans Transition Network, где работал Лавери, заявили, что бывший военный часто посещал Афганистан в рамках гуманитарных миссий.
«Согласно сообщениям, канадский солдат Лавери помог эвакуировать 100 афганцев три года назад в ходе вывода войск США из Афганистана», — отметили журналисты.
Также на протяжении нескольких лет Лавери возглавлял частную охранную компанию Raven Rae Consulting Services в Кабуле.
«Освобождение Лавери подтверждает продолжающиеся дипломатическин усилия, а также подчеркивает ключевую роль Катара в переговорах с „Талибаном“*, — добавили авторы материала.
Ранее талибы* обратились за помощью к властям Татарстана.
*Запрещенная в России террористическая организация.