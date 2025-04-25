Вернуть релокантов и нанять специалистов из АТР. Поможет ли это при кадровом голоде?

HR-эксперт Мурадян: кадровый голод могут восполнить специалисты из АТР

Специалисты из стран Азиатского-Тихоокеанского региона способны возместить кадровый голод, который испытывает российская экономика. Об этом 360.ru заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

Он согласился с идеей, что также нужно пытаться вернуть квалифицированных релокантов.

«Отличная идея. Привлекать высококвалифицированных специалистов из других стран не возбраняется, есть механизмы», — заявил Мурадян.

Эксперт добавил, что в России также есть большой спрос на неквалифицированную рабочую силу — разнорабочих, курьеров, доставщиков.

«И в этом смысле привоз таких специалистов из Азиатского-Тихоокеанского региона: там огромное количество людей с опытом, которые могут восполнить кадровый голод, который сейчас испытывает экономика», — добавил он.

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