Трудоспособных мужчин будет меньше 50%. России предрекли демографическую яму через пять лет

Демограф Чесноков: к 30-м годам мужчин трудоспособного возраста будет меньше 50%

Через пять лет в России может начаться демографический кризис, и количество мужчин трудоспособного возраста сократится почти на половину. Об этом в разговоре с Ura.ru заявил руководитель общероссийского проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков.

«Число трудоспособных мужчин коренных национальностей России в начале 30-х годов будет меньше 50%», — заявил он.

Этому поспособствуют несколько причин, среди которых — сокращение количества женщин репродуктивного возраста, повышение уровня смертности населения и низкая рождаемость.

Демограф призвал серьезно подготовиться к демографическому кризису. Он заметил, что на данный момент ресурс миграции для России исчерпан, поэтому властям следует заняться вопросом возвращения в страну россиян, которые переехали в другие государства. В качестве примера Чесноков привел Германию, где сейчас проживает около трех миллионов русских.

По мнению эксперта, релоканты ближе России по культуре и зачастую являются квалифицированными трудоспособными кадрами, которые способны поддержать развитие российской экономики.

Ранее демограф Юрий Крупнов высказал мнение о том, что в ближайшие десять лет многие страны столкнутся с вымиранием населения из-за рекордного снижения рождаемости.