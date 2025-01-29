Минтруд призвали решить проблему дефицита работников

Министерству труда и социальной защиты нужно активнее решать проблему с нехваткой кадров на отечественном рынке труда. Об этом на пленарном заседании по итогам правительственного часа заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, ведомству не хватает принятия решений, более быстрых конкретных действий и энергетики.

«На рынке труда ситуация тяжелейшая, мы все знаем. Практически во всех отраслях есть нехватка трудовых ресурсов, в первую очередь в промышленности», — сказала спикер верхней палаты парламента.

Матвиенко спросила у министра труда Антона Котякова, что сотрудники ведомства сделали за последние три года, чтобы решить ситуацию с дефицитом работников. По ее словам, многие решения нужно было принимать раньше.

При этом она похвалила Минтруд за улучшение организации социальных выплат.

Ранее предприниматель Лиана Давидян заявила, что кадровый голод вынуждает бизнес повышать зарплаты.