Верховный суд допустил применение ножей для самообороны

Верховный суд России признал законным применение ножа для самообороны при нападении группы лиц, если существует угроза для детей. РИА «Новости» ознакомилось с обзором судебной практики.

Суд рассмотрел дело жителя Твери, который взял в руки нож для защиты от агрессивной толпы. Мужчина поругался с соседкой, она позвала на помощь сына. Тот приехал пьяный с двумя друзьями. Они ворвались на придомовую территорию предполагаемого обидчика и стали его избивать. На руках мужчины была маленькая дочь, поэтому он схватил нож со стола, чтобы защититься. Нападавшие скончались.

Суд первой инстанции признал действия мужчины самообороной и оправдал. Обвинители дошли до Верховного суда, но здесь приняли во внимание количество нападавших, присутствие малолетнего ребенка и другие обстоятельства дела, посчитав квалификацию правильной.

«Количество нападавших, их агрессивное поведение, <…> давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка», — подчеркнули в суде.

Другие суды теперь будут руководствоваться этим примером судебной практики при принятии решений.

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