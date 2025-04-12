Массовая драка у ночного клуба в Уфе закончилась поножовщиной

Пять человек пострадали в массовой драке около ночного клуба в Уфе

В ходе массовой драки у ночного клуба в Уфе пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии.

Утром 12 апреля около ночного клуба на Коммунистической улице между двумя компаниями произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. Двое из пяти пострадавших получили ножевые ранения.

Следователи завели уголовное дело по статьям о хулиганстве и мошенничестве. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В марте массовая драка со стрельбой произошла на площади Ленина в Ногинске. Прибывшие по вызову полицейские для дальнейшего разбирательства задержали и доставили в отдел 42 человека. Одному из участников потасовки потребовалась медицинская помощь.