Массовая драка у ночного клуба в Уфе закончилась поножовщиной

В ходе массовой драки у ночного клуба в Уфе пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии.
Утром 12 апреля около ночного клуба на Коммунистической улице между двумя компаниями произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. Двое из пяти пострадавших получили ножевые ранения.
Следователи завели уголовное дело по статьям о хулиганстве и мошенничестве. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
В марте массовая драка со стрельбой произошла на площади Ленина в Ногинске. Прибывшие по вызову полицейские для дальнейшего разбирательства задержали и доставили в отдел 42 человека. Одному из участников потасовки потребовалась медицинская помощь.
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