Депутаты от ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторов в России. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил такую необходимость в видеообращении, которое появилось в распоряжении 360.ru.

«Коллекторская деятельность должна быть запрещена. Много жалоб, общество закредитовано, коллекторские агентства, частные коллекторы ведут себя безобразно», — отметил парламентарий.

Инициатива предполагает запрет на передачу персональных данных или продажу долга россиян третьим лицам.

«Также данной поправкой мы наделяем правом наших граждан, которые берут кредиты, информировать финансовую организацию в течение пяти дней письменно о том, что они запрещают передавать персональные данные третьим лицам, например для обзвона, обхода, для напоминаний о том, что необходимо вовремя вернуть или погасить долг. Все это издевательство, психологическое давление, терроризирование необходимо запретить», — заключил Нилов.

В марте в Московской области судебные приставы оштрафовали микрокредитную компанию «Канч». Ее сотрудники угрожали должнице физической расправой и убийством.