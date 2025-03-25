Судебные приставы защитили жительницу Подмосковья от коллекторов
Региональные судебные приставы оштрафовали на 300 тысяч рублей микрокредитную компанию «Канч» за нарушения прав жительницы Подмосковья. В прошлом году об угрозах коллекторов в адрес женщины команда 360 писала в своих материалах. Благодаря журналистам ведомство узнало о ситуации гражданки и пригласило для выяснения случая.
В письменных объяснения женщина указала, что на нее оказывали психологическое давление, угрожали физической расправой и даже убийством.
Был случай, когда на входной двери заявительницы повесили уведомление. Оно содержало персональные данные, информацию о кредите и сумме просрочки. Уведомление специально разместили так, чтобы каждый сосед мог узнать о кредиторских обязательствах женщины.
В ходе расследования ГУ ФССП России по Московской области удалось доказать, что микрокредитная компания «Канч» таким образом нарушила несколько статей федерального закона.
Кроме того, выяснилось, что организация «Канч» уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения в других регионах. По итогу ей назначили наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.
В службе судебных приставов Подмосковья напоминают, что, если при взыскании просроченной задолженности нарушаются ваши права, то необходимо:
- зафиксировать правонарушение посредством аудио- и видеозаписи, фотографии, текстовых сообщений, списка детализации разговоров или иным доступным способом;
- сообщить об указанных фактах в ГУ ФССП России по Московской области письменным обращением, на личном приеме, или через интернет-приемную на официальном сайте;
- написать заявление, приложив к своему обращению документы и материалы, содержащие сведения о кредитных обязательствах, наименование финансовой организации, данные физических лиц, осуществляющих взаимодействие, полные контактные данные заявителя для связи;
- обязательно указать дату и время совершения противоправных действий.