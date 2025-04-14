В России решили запретить коллекторов

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут в нижнюю палату парламента законопроект о запрете коллекторской деятельности в России. РИА «Новости» ознакомилось с документом.

«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также предлагается наделить заемщиков правом, касающимся права требования к кредиторам о запрете привлечения коллекторов к возврату просроченной задолженности. В инициативе оговорили даже срок — в течение 10 дней со дня заключения потребдоговора.

По словам председателя комитета ГД по соцполитике Ярослава Нилова, пора на законодательном уровне запретить нынешнюю практику коллекторов выбивания долгов с заемщиков. Речь идет о психологическом насилии, издевательстве над должниками, их терроризировании.

В марте в Подмосковье судебные приставы оштрафовали микрокредитную компанию «Канч», сотрудники которой угрожали должнице физической расправой и даже убийством.