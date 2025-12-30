Вечеринка ударит по карману. Россиянам напомнили про режим тишины на Новый год

Юрист Прокофьева: шум в новогоднюю ночь может грозить штрафом до 2 тысяч рублей

Россиян могут оштрафовать за шумные вечеринки в новогоднюю ночь. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева.

Она напомнила, что режим тишины регулируется на уровне регионов, поэтому ограничения могут различаться. В Москве, например, нет специальных послаблений на этот счет. Соседи могут пожаловаться на музыку, крики, петарды и любые громкие звуки в запрещенное время.

«Чтобы избежать административной ответственности, необходимо руководствоваться региональным законодательством о тишине», — подчеркнула юрист.

За нарушение местных норм о тишине могут оштрафовать на суммы от 500 до двух тысяч рублей, если это будет первое нарушение. Должностным и юридическим лицам грозят куда более крупные взыскания.

