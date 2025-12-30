Россиян предупредили о штрафе за вонючий холодец

Юрист Нечаева: в России могут оштрафовать за вонь при готовке холодца

Россиян могут оштрафовать за появление неприятных запахов во время готовки холодца, если соседи пожалуются. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала юрист Екатерина Нечаева.

По ее словам, жильцы многоквартирного дома могут пожаловаться в Роспотребнадзор или участковому, если им мешает зловоние из соседней квартиры. После проверки, в частности, замера воздуха, если нарушение подтвердится, ведомство может выписать административный протокол по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.

«И только если превышены предельно допустимые концентрации, выписывается штраф», — рассказала Нечаева.

Размер штрафа для физических лиц составляет от 500 до 1500 рублей, но если случай единичный, то любителю сильно пахнущего блюда сделают только предупреждение.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил россиянам про режим тишины на новогодние праздники, чтобы после празднования Нового года не возникли конфликты с соседями и полиция не оштрафовала.