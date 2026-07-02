Вассерман предложил решить проблему использования ИИ в дипломных работах с помощью новой методики составления задач

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказался о ситуации с сочинским институтом РУДН, который стал первым в России учреждением, отменившим защиту дипломных работ из-за использования искусственного интеллекта. По мнению депутата, есть только один способ, который может решить эту проблему, написал NEWS.ru .

Вассерман считает, что необходимо разработать новые методики составления задач. Они должны быть такими, чтобы использование имитаторов интеллекта не помогало в их решении, добавило ИА НСН.

Парламентарий также подчеркнул, что применение нейросетей для собственной работы наносит человеку значительный ущерб.