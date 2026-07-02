Вассерман предложил решить проблему использования ИИ в дипломных работах с помощью новой методики составления задач

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказался о ситуации с сочинским институтом РУДН, который стал первым в России учреждением, отменившим защиту дипломных работ из-за использования искусственного интеллекта. По мнению депутата, есть только один способ, который может решить эту проблему, написал NEWS.ru.
Вассерман считает, что необходимо разработать новые методики составления задач. Они должны быть такими, чтобы использование имитаторов интеллекта не помогало в их решении, добавило ИА НСН.
Парламентарий также подчеркнул, что применение нейросетей для собственной работы наносит человеку значительный ущерб.
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