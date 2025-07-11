В зоне СВО погиб командир 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин

В ходе специальной военной операции погиб командир 155-й бригады морской пехоты, полковник Сергей Ильин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Урмарского муниципального округа Чувашии.

Полковник совершил героический поступок, пожертвовав жизнью ради страны. Сообщение о смерти датировано 10 июля.

«Сегодня мы провожаем в последний путь уроженца села Мусирмы, гвардии полковника», — указано в нем.

Сергей Юрьевич с честью и мужеством выполнял боевые задачи. Он совершил бессмертный подвиг.

«Отдать жизнь за свою страну — это высший патриотический поступок, который навсегда останется в памяти людей. Его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений», — говорится в сообщении.

Власти Чувашии выразили соболезнования семье и близким погибшего военного. Они отметили, что Ильин был настоящим героем. Его поступок навсегда останется в сердцах земляков.

Как сообщил rtvi.com, полковник Ильин стал жертвой удара, который Вооруженные силы Украины нанесли 2 июля по полевому пункту управления 155-й бригады морской пехоты. Там же погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаил Гудков. Ранее ему посмертно присвоили вторую медаль «Золотая Звезда». Погибший в Курской области генерал-майор Михаил Гудков был настоящим русским офицером, заявил президент России Владимир Путин.