В Забайкалье начнут восстанавливать сгоревший лес после проведения обследования

В Забайкальском крае планируют восстановить леса, пострадавшие от пожаров. Работы начнут после лесопатологического обследования, которое займет несколько лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Там отметили, что для проведения этих работ необходима организация рубки и включения этих площадей в фонд лесовосстановления. Поэтому конечные сроки пока неизвестны

«Работы по лесовосстановлению в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“ федерального проекта „Сохранение лесов“ ежегодно проводятся в весенний и осенний лесокультурный сезоны», — подчеркнули в пресс-службе.

С начала года в Забайкалье удалось ликвидировать более 660 лесных пожаров на площади свыше 2,6 миллиона гектаров.

Власти региона уточнили, что восстановительные работы пройдут на территориях, охваченных огнем в нынешнем сезоне, и начнутся только после необходимых обследований.

Более десяти человек пострадали из-за природного пожара в ЛНР. Сильный ветер мешал борьбе с огнем. Чтобы защитить соседние садовые товарищества, спасатели МЧС России сосредоточились на самых опасных участках.