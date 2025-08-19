Более 10 человек пострадали из-за природного пожара в ЛНР

МЧС: из-за природного пожара в ЛНР пострадали 11 человек

Число пострадавших при лесном пожаре в Станично-Луганском округе ЛНР достигло 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Обстановка осложняется жаркой и ветреной погодой. Пламя охватило 130 гектаров, огнем повреждены порядка 100 строений. Эвакуировано 60 человек, из-за пожара пострадали 11 человек», — пояснили в ведомстве.

Сильный ветер мешает борьбе с огнем. Чтобы защитить соседние садовые товарищества, спасатели МЧС России сосредоточены на самых опасных участках. Местные службы оперативно доставляют воду.

С огнем борются около 220 специалистов, включая волонтеров, и 47 единиц техники.

Ранее лесной пожар потушили вблизи деревни Молзино. Огонь удалось локализовать и ликвидировать за два часа. В тушении участвовали 10 сотрудников лесопожарных формирований и четыре единицы техники.